Pechino 2022, registrati nuovi contagi covid (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli organizzatori dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 hanno dato notizia di 21 nuovi casi di contagio da Coronavirus nel giorno dell’inaugurazione ufficiale dei Giochi: 14 persone sottoposte a controlli all’arrivo sono risultate positive al test ieri, ha annunciato il comitato organizzatore. Sette altre infezioni sono emerse tra chi era già presente nelle strutture Olimpiche. Dal 23 gennaio il totale delle infezioni da covid-19 registrate ai Giochi Invernali è di 308 casi. I Giochi si svolgono tra rigide misure di controllo per prevenire i contagi: i partecipanti, dagli atleti ai giornalisti, sono tenuti a distanza dalla popolazione cinese. Ogni partecipante deve sottoporsi a test Pcr quotidianamente una volta effettuati i controlli al suo arrivo nel paese. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli organizzatori dei Giochi Olimpici invernali dihanno dato notizia di 21casi dio da Coronavirus nel giorno dell’inaugurazione ufficiale dei Giochi: 14 persone sottoposte a controlli all’arrivo sono risultate positive al test ieri, ha annunciato il comitato organizzatore. Sette altre infezioni sono emerse tra chi era già presente nelle strutture Olimpiche. Dal 23 gennaio il totale delle infezioni da-19 registrate ai Giochi Invernali è di 308 casi. I Giochi si svolgono tra rigide misure di controllo per prevenire i: i partecipanti, dagli atleti ai giornalisti, sono tenuti a distanza dalla popolazione cinese. Ogni partecipante deve sottoporsi a test Pcr quotidianamente una volta effettuati i controlli al suo arrivo nel paese. ...

