Nba, le partite della notte: ai Clippers il derby di LA, Gallinari ferma la corsa dei Suns (Di venerdì 4 febbraio 2022) Spettacolo nella notte Nba dove gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari fermano i Suns dopo 11 vittorie consecutive. Sconfitta che permette ai Golden State Warriors di accorciare dalla vetta della classifica grazie alla vittoria casalinga contro Sacramento con 43 punti degli Splash Brothers. Cadano all'overtime i Chicago Bulls nonostante i 28 punti di DeRozan e i 30 con 18 rimbalzi di Vucevic. Ai Clippers il derby di Los Angeles deciso da un canestro di Jackson a 4 secondi dalla sirena. Sorridono Miami e Minnesota. Vediamo ora nel dettaglio le migliori sfide della notte. Atlanta Hawks – Phoenix Suns 124-115 Dopo 11 vittorie consecutive la squadra con il miglior record Nba cade sotto i colpi di uno scatenato Trae ...

