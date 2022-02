Infortunio Kiyine | le condizioni del centrocampista del Venezia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sofiandel, ha riportato unoggi in allenamento. Le sueProblemi in casa, dove oggi ilSofianha accusato un problema muscolare in allenamento. Il giocatore dovrà saltare la gara in programma in questo fine settimana contro il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sofian, centrocampista del Venezia, ha riportato unoggi in allenamento. Le sue condizioni Problemi in casa Venezia, dove oggi il centrocampista Sofianha accusato un problema ...... che rimarrà fuori qualche altra settimana dopo l'patito a Milano. In mezzo al campo ... Diffidati, invece, sono Ceccaroni,e Aramu. In attacco il problema potrebbe essere l'abbondanza, ...Problema muscolare per il centrocampista, dubbi in attacco VENEZIA (ITALPRESS) - Si blocca Kiyine. A due giorni ... assenti contro Empoli e Inter per infortuni e Covid. Con i partenopei sarà ...Sofian Kiyine sta vivendo una stagione importante tra le file del ... ancora fermo ai box dopo un infortunio. (fiorentinanews.com) Si tratta di Jovane Cabral, preso in prestito con diritto di riscatto ...