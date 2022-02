Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2022 ore 09:15 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Viabilità DEL 3 FEBBRAIO 2022 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA DIRAMAZIONE Roma SUD, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; RACCOMANDIAMO ATTENZIONE ALLA GUIDA. A PROPOSITO DEL RACCORDO ANULARE, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA ZONA SUD, SI SONO FORMATE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIRREZIONE. PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE SULLA FLAMINIA, SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022)DEL 3 FEBBRAIOORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA DIRAMAZIONESUD, SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE; RACCOMANDIAMO ATTENZIONE ALLA GUIDA. A PROPOSITO DEL RACCORDO ANULARE, PARTICOLARMENTE TRAFFICATA LA ZONA SUD, SI SONO FORMATE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIRREZIONE. PERMANGONO LE DIFFICOLTÀ DI CIRCONE SULLA FLAMINIA, SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ...

