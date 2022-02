Superbonus | tecnici Senato | da stretta impatto su investimenti

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Lasulla cessione dei crediti per le agevolazioni edilizie contenuta nel decreto Sostegni - ter "potrebbe costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi nel settore" ma "appare ...

ricordano poi che "nella stima degli effetti finanziari associati alle detrazioni fiscali operanti in materia (ad es. il cosiddetto110%) sono stati sempre contabilizzati nei ...... imprese,e operatori". Infatti, per quanto i dati Enea di gennaio certifichino l'ennesimo progresso del, con lavori ammessi a detrazione per 18 miliardi di euro, "il ritmo di ...Il problema del divieto di doppia cessione è tecnico ma ovviamente anche politico e da più ... di ferro che in occasione della Legge di Bilancio ha visto contrapporsi sul Superbonus da una parte il ...I tecnici di Palazzo Madama ricordano che nella stima degli effetti finanziari associati alle detrazioni fiscali come il Superbonus 110% "sono stati sempre contabilizzati nei saldi di finanza pubblica ...