Sondaggio Swg: piace (molto) Mattarella bis, ma non come ci si è arrivati. Bocciati tutti i leader (Di giovedì 3 febbraio 2022) Secondo i sondaggi di SWG per il TgLa7, Sergio Mattarella – appena eletto Capo dello Stato – è senza dubbio uno dei presidenti della Repubblica più amati. Gli intervistati (si parla in questo caso di 800 persone maggiorenni, residenti in Italia e interpellati tra l’1 e il 3 febbraio) hanno detto di sentirsi rappresentati da Mattarella per il 63 per cento contro il 36 per cento del 2015. Calano di contro i “no” e i “non saprei”: i “no” sono il 25 per cento contro il 28 del 2015 mentre i “non saprei” il 12 per cento contro il 36. Insomma, negli ultimi 7 anni il presidente della Repubblica ha acquisito consenso, facendosi apprezzare sempre di più tra il popolo. Rieleggere Mattarella, tra l’altro, è stata una buona scelta per il 47 per cento, ma per la sua prima elezione nel 2015 il giudizio positivo riguardava il 56 per cento. L’86 per ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Secondo i sondaggi di SWG per il TgLa7, Sergio– appena eletto Capo dello Stato – è senza dubbio uno dei presidenti della Repubblica più amati. Gli intervistati (si parla in questo caso di 800 persone maggiorenni, residenti in Italia e interpellati tra l’1 e il 3 febbraio) hanno detto di sentirsi rappresentati daper il 63 per cento contro il 36 per cento del 2015. Calano di contro i “no” e i “non saprei”: i “no” sono il 25 per cento contro il 28 del 2015 mentre i “non saprei” il 12 per cento contro il 36. Insomma, negli ultimi 7 anni il presidente della Repubblica ha acquisito consenso, facendosi apprezzare sempre di più tra il popolo. Rieleggere, tra l’altro, è stata una buona scelta per il 47 per cento, ma per la sua prima elezione nel 2015 il giudizio positivo riguardava il 56 per cento. L’86 per ...

