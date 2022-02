Sanremo 2022 | Ma come ti vesti - Festival Edition | Laura Pausini regina assoluta | Truppi non classificato

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Scopriamo insieme i migliori e peggiori look della prima serata della settantaduesima edizione deldi, con Amadeus, in diretta dal palco dell’Ariston su Rai 1.

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Tempestanelsole : ci sono solo commenti positivi anche di gente che non la segue, che bello?? Sanremo 2022 - Emma canta ‘Ogni volta… - statodelsud : Sanremo 2022, perché tutti dicono “papalina” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Tra canottiere e grandi dive, all'improvviso, si trasforma in Dipartimento Scuola Educazione. Erano i tempi in cui in Rai c'erano solo tre canali e i programmi educativi, quelli un po' imbolsiti e noiosi che facevano divulgazione ...Arisa nel mirino delle polemiche : sul palco ha indossato male il vestito: 'Ma solo io ho avuto l'impressione che Arisa non abbia indossato correttamente il vestito?' scrivono su twitter. 'Ma Arisa ...Leggi anche su mentelocale Sanremo 2022: la prima serata tra canzoni, cantanti e ospiti. E la classifica parziale. Magazine - Dopo il record di share registrato durante la prima serata, ecco il ...A realizzare la campagna, on air da ieri in occasione del Festival, è stata l’agenzia Ogilvy dopo essere stata selezionata a seguito di una gara ...