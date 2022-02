Omicidio Rosa Alfieri | confessa il suo assassino | nega di averle prestato violenza

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo una giornata passata a cercare di nascondersi, per sfuggire all’arresto, l’dihato. Aveva solo 23 anni, era sempre solare e sorridente, così la ricordano le tante persone che ieri hanno acceso candele davanti alla casa dell’, hanno portato fiori e scritto decine di bigliettini. Sono tutti sotto choc, stentano a credere che sia potuto succedere. E inveceè stata uccisa a Grumo Nevano, nella casa in cui Elpidio d’Ambra aveva affittato proprio da suo padre. Secondo le ultime notizie che arrivano da Napoli, l’avrebbeto poche ore dopo l’arresto l’. D’Ambra ha peròto di aver compiuto violenze sessuali sulla donna. La ...

NAPOLI. Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri per l'diAlfieri, la ragazza trovata senza vita nell'abitazione di Grumo Nevano (Napoli) dove l'uomo viveva, ha confessato il delitto negando però le violenze sulla donna. Femminicidio nel ...Leggi ancheAlfieri, fermato Elpidio D'Ambra: era in ospedale a Napoli Stuprata a 15 anni a una festa tra amici, arrestato compagno di scuola. Le chat dei ragazzi: 'Siamo nella m..., ...OMICIDIO ROSA, IL PRESUNTO ASSASSINO FERMATO A NAPOLI IN OSPEDALE L’uomo era scappato e Rosa era stata trovata dal papà priva di vita nel bagno di Elpidio con uno strofinaccio in bocca. Sui social ...Il killer di Rosa Alfieri, la ragazza uccisa nell’abitazione di Grumo Nevano nella giornata di martedì 1 febbraio, confessa l’omicidio ma nega le violenze sessuali. La vittima aveva urlato ma i vicini ...