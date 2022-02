Covid | l’immunologo Rasi | Il discrimine sono i ricoveri | se calano è giusto allentare le restrizioni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “Guardiamo aiospedalieri. Se nei prossimi giorni si consoliderà il trend in discesa, vorrà dire che è ora di iniziare adle misure”. Lo dice a Repubblica Guido, immunologo, ex direttore dell’Agenzia europea per i medicinali e consulente del commissario per l’emergenza Figliuolo, sottolineando che resta comunque alto ”il numero dei morti in Italia. Quattrocento decessi al giornoveramente tanti. La giustificazione che siamo un paese anziano non basta a spiegarli. Serve un approfondimento serio. Non si vuole incolpare nessuno, ma bisogna capire cosa non va, se il problema sta nelle cure domiciliari, nei tempi di ricovero o in quelli di trasferimento nelle terapie intensive. Bisogna confrontare le procedure seguite negli ospedali in cui le cose vanno meglio con quelle degli altri e ...