Covid | ultime news Via libera al decreto | Draghi | Vogliamo l' Italia sempre più aperta

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il provvedimento rende illimitata la durata del Green Pass per chi ha fatto la dose booster (oppure due dosi e, in aggiunta, è guarito dal virus). Niente Dad per gli studenti vaccinati, stop alle restrizioni per chi è vaccinato in zona rossa. La Lega non vota le misure sulla scuola "perché discriminano gli alunni non vaccinati". Calano le terapie intensive (-25) e i ricoveri ordinari (-323). I nuovi casi sono 118.994, con 395 morti e tasso di positività 12,3%