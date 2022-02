Covid | ultime news Draghi | Vogliamo l' Italia sempre più aperta LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Cdm ha approvato il decreto con le nuove norme anti-. Il premier: "Oggi riapriamo di più il Paese". Il provvedimento toglie la scadenza del Green pass a chi ha fatto tre dosi oppure due dosi ed è già guarito dal. Viene limitato il ricorso alla Dad per gli studenti non vaccinati. Stop alle restrizioni per chi è vaccinato anche nelle zone rosse. La Lega non vota le misure sulla scuola. Bollettino: 118.994 casi e 395 morti, tasso di positività 12,3%. Calano intensive (-25) e ricoveri (-323)