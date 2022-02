In Uk un passo avanti per i diritti: le calciatrici potranno contare su maternità retribuita e copertura per malattia o lungo infortunio (Di martedì 1 febbraio 2022) L’accordo è stato definivo una piccola rivoluzione. Perché stravolge le prospettive del calcio femminile britannico, portandolo un passo più vicino alla parità dei diritti. Giovedì scorso la Football Association e la Professional Footballers’ Association hanno annunciato che tutte le calciatrici tesserate dai 24 club della Women’s Super League e dalla Women’s Championship potranno contare su un periodo retribuito di maternità e sulla copertura per malattia o infortunio a lungo termine. Per ribaltare il sistema ci sono voluti due anni. Perché il dibattito era iniziato nel marzo del 2020, quando la Football Association aveva dichiarato che le disposizioni riguardo alla maternità non rientravano nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) L’accordo è stato definivo una piccola rivoluzione. Perché stravolge le prospettive del calcio femminile britannico, portandolo unpiù vicino alla parità dei. Giovedì scorso la Football Association e la Professional Footballers’ Association hanno annunciato che tutte letesserate dai 24 club della Women’s Super League e dalla Women’s Championshipsu un periodo retribuito die sullapertermine. Per ribaltare il sistema ci sono voluti due anni. Perché il dibattito era iniziato nel marzo del 2020, quando la Football Association aveva dichiarato che le disposizioni riguardo allanon rientravano nel ...

Advertising

gaiatortora : Care amiche, oggi si è andati un passo avanti. Con la scusa della donna ( vittima sacrificale) si è fatto credere c… - charlielittledo : @angy52 Anche per me da 6. I giocatori che hanno preso, che non mi dispiacciono, sono sul livello di quelli attuali… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: In Uk un passo avanti per i diritti: le calciatrici potranno contare su maternità retribuita e copertura per malattia… - fattoquotidiano : In Uk un passo avanti per i diritti: le calciatrici potranno contare su maternità retribuita e copertura per malatt… - TgrRaiFVG : Ulteriore passo avanti nell'iter per la liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo industriale per la zona dell'Aus… -