Amici | LDA fa strage di cuori | anche una popolare influencer fa il tifo per lui

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 1 febbraio 2022) Prosegue incontrastato il successo di LDA, attuale protagonista didi Maria De Filippi. Dopo aver conquistato le prime certificazioni di vendita con il singolo di debutto al talent, Quello che fa male, tra i nuovi traguardi ora il 18enne vantail supporto di una famosa sostenitrice, che è un ex volto di Uomini e Donne. Si tratta dell’di Pomezia, Giulia De Lellis. Ebbene sì, in un intervento pubblico, l’ex corteggiatrice di Andrea Damante fa sapere in queste ore di amare la musica del figlio di Gigi D’alessio.21, LDA raggiante per la nascita del fratellino figlio di suo padre Gigi Il cantante del talent di Maria De Filippi è diventato fratello maggiore per la seconda volta nella sua vita ...