L' onda lunga del Covid | abbiamo tutti la pandemic fatigue

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Siamo stanchi. Stanchi di sentirci costantemente in pericolo, stanchi dei divieti, stanchi di fare i conti con un'emergenza che sembra non finire, stanchi delle regole che cambiano e ricambiano, stanchi di stare in casa, stanchi di una...

Advertising

smxworld : @Zoroback_023 In passato avevano provato a venderlo senza successo. Quello che mi auguro io che situazioni come que… - ColorsSounds : RT @rassegnally: #Quirinale2022 L’onda lunga del #Mattarella bis sommerge partiti e coalizioni: capitolo primo, i #Cinquestelle. Cominciata… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #Quirinale2022 L’onda lunga del #Mattarella bis sommerge partiti e coalizioni: capitolo primo, i #Cinquestelle. Cominciata… - rassegnally : #Quirinale2022 L’onda lunga del #Mattarella bis sommerge partiti e coalizioni: capitolo primo, i #Cinquestelle. Com… - PaoloBMb70 : RT @pierlugrasso74: Povero illuso. Sta montando l'onda lunga della Verità che della scienza e della tecnologia se ne sbattono le palle. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : onda lunga

Euronews Italiano

... uno della ventitreesima stagione ina marzo, ospiterà la star di National Lampoon's Vacation ... Al momento non ci sono conferme che la detective Amanda Rollins ( Kelli Giddish ), l'amica di...senza freni: non sarà a , ma la quarantenne genovese continua a tenere banco sull'del trionfo a Ballando con le Stelle e del successo della sua ultima hit . Decisivo il tempo del verbo del titolo della canzone e forse sarebbe stato più indicato il passato remoto, dato la ...CAMPIONATO INVERNALE RIVA DI TRAIANO Invernale Riva di Traiano: una sola prova con tanta onda e poco vento redazione. Il Golfo del Leone non è stato generoso con il tratto di mar ...Scopriamo le anticipazioni del talent show di Maria De Filippi, Amici 21, il daytime che andrà in onda oggi 31 gennaio ...