golf | PGA Tour List vince a sorpresa

(Di lunedì 31 gennaio 2022) EPILOGO: Spettacolo e colpi di scena al Farmers Insurance Open, il torneo del PGAche si è svolto a San Diego, in California, al Torrey PinesClub tra il North e il South Course . Al termine ...

Ultime Notizie dalla rete : golf PGA

...che vanta anche tre titoli sulTour. Lo scorso giugno ha firmato il primo exploit sul DP World Tour al BMW International Open. Poi, a novembre, ha fatto suo per la seconda volta il Mayakoba...EPILOGO: Spettacolo e colpi di scena al Farmers Insurance Open, il torneo delTour che si è svolto a San Diego, in California, al Torrey PinesClub tra il North e il South Course . Al termine di quattro giorni entusiasmanti, si è imposto Luke List con un birdie alla ...EPILOGO: Negli Emirati Arabi Uniti il Dubai Desert Classic è andato a Viktor Hovland che, con un birdie alla prima buca del play-off, ha superato Richard Bland. Il norvegese ha celebrato il terzo succ ...Il 37enne americano conquista a sorpresa il Farmers Insurance superando al play off Will Zalatoris. Francesco Molinari termina al 62° posto un torneo iniziato con altre ambizioni ...