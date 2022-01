Bobby Lashley: “Tra me e Brock Lesnar sono io il miglior combattente di MMA” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Bobby Lashley ha vinto il WWE Championship dopo aver battuto The Miz a Monday Night Raw a marzo. Da allora, è stato scritturato come una forza molto dominante e ha avuto il benestare di Vince McMahon. Ha poi perso il titolo a favore di Big E in un grande momento che i fan si ricorderanno sicuramente. Per quanto riguarda la sua esperienza fuori dalla compagnia, è anche uno degli atleti più validi ad aver combattuto nel mondo delle MMA e del wrestling professionistico. D’altra parte, anche Brock Lesnar ha avuto una grande carriera nell’UFC dov’è persino diventato il Campione dei pesi massimi. Mentre parlava a The MMA Hour, a Bobby è stato chiesto chi pensava fosse il combattente di MMA più abile e preparato. Lashley ha affermato che alla fine era lui il ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 31 gennaio 2022)ha vinto il WWE Championship dopo aver battuto The Miz a Monday Night Raw a marzo. Da allora, è stato scritturato come una forza molto dominante e ha avuto il benestare di Vince McMahon. Ha poi perso il titolo a favore di Big E in un grande momento che i fan si ricorderanno sicuramente. Per quanto riguarda la sua esperienza fuori dalla compagnia, è anche uno degli atleti più validi ad aver combattuto nel mondo delle MMA e del wrestling professionistico. D’altra parte, ancheha avuto una grande carriera nell’UFC dov’è persino diventato il Campione dei pesi massimi. Mentre parlava a The MMA Hour, aè stato chiesto chi pensava fosse ildi MMA più abile e preparato.ha affermato che alla fine era lui il ...

