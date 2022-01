(Di domenica 30 gennaio 2022) La morte di Samuele Lorenzi e le indagini sulla madre, Annamaria Franzoni, rimangono impresse nella storia recente d'Italia e cambiarono il modo in cui la televisione tratta i casi di cronaca

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Cogne e il delitto che travolse la 'perla delle Alpi'. Dopo 20 anni, il caso fa ancora breccia su giornali… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il delitto di Cogne, vent’anni fa - mainormale_ : Ho scoperto di avere 650 anni quando ho letto che il delitto di Cogne è stato 20 anni fa. - ilpost : Il delitto di Cogne, vent’anni fa - StandByMeTV : “Questa vicenda ci ha cambiato tutti”: la frase del giudice Gandini che accolse la richiesta di arresto di… -

Ultime Notizie dalla rete : delitto Cogne

Sono passata vent'anni daldi, un evento che è stato uno "spartiacque". Tutti ricordiamo Annamaria Franzoni, la mamma del piccolo Samuele. Tutti ricordiamo, il paesino nella neve e poi la folla dei ..."Questa vicenda ci ha cambiati tutti". La frase del giudice Fabrizio Gandini, che accolse la richiesta di arresto per Annamaria Franzoni, sintetizza quanto il "Giallo di" avesse segnato (e ancora segna) cronaca, opinione pubblica, inquirenti e magistratura. Sono passati vent'anni da quando il piccolo Samuele morì a 3 anni colpito alla testa dalla mamma, ...Cogne vorrebbe dimenticare. Ma vent'anni dopo il delitto, le luci dello chalet di Montroz si accendono ancora. Di rado, nelle festività, come a Capodanno, ...La morte di Samuele Lorenzi e le indagini sulla madre, Annamaria Franzoni, rimangono impresse nella storia recente d'Italia e cambiarono il modo in cui la televisione tratta i casi di cronaca La morte ...