Gf Vip 6, Sophie Codegoni fa una scenata di gelosia ad Alessandro Basciano: “Ti mordi le labbra e fissi Delia Duran!” (Di domenica 30 gennaio 2022) Grande caos ieri sera all’interno della casa del Gf Vip 6. I Vipponi hanno organizzato una festa che non è terminata nel migliore dei modi. Dopo le parole di Delia Duran, che ha dichiarato di voler lasciare Alex Belli, è stata la volta di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, protagonisti di una nuova lite. I due stavano vivendo dei giorni di apparente tranquillità dopo il forte litigio che li aveva visti coinvolti. Basciano aveva giurato di non avvicinarsi più alla ragazza, salvo poi ripensarci e correre ai ripari con un fioretto. La coppia si stava godendo la serata ma è bastato uno sguardo di troppo per far precipitare velocemente le cose. Sophie si è infatti arrabbiata per la troppa “attenzione” con cui Alessandro ha guardato ... Leggi su isaechia (Di domenica 30 gennaio 2022) Grande caos ieri sera all’interno della casa del Gf Vip 6. I Vipponi hanno organizzato una festa che non è terminata nel migliore dei modi. Dopo le parole diDuran, che ha dichiarato di voler lasciare Alex Belli, è stata la volta di, protagonisti di una nuova lite. I due stavano vivendo dei giorni di apparente tranquillità dopo il forte litigio che li aveva visti coinvolti.aveva giurato di non avvicinarsi più alla ragazza, salvo poi ripensarci e correre ai ripari con un fioretto. La coppia si stava godendo la serata ma è bastato uno sguardo di troppo per far precipitare velocemente le cose.si è infatti arrabbiata per la troppa “attenzione” con cuiha guardato ...

Advertising

blogtivvu : Sophie gelosa di Delia fa una scenata ad Alessandro: “Ti mordevi e leccavi le labbra…” - redazionerumors : Gf Vip, Sophie Codegoni e Delia Duran si sfidano a colpi di scollature: qual è la più sexy? #GFVip #sophiecodegoni… - hopeangel365 : Il sangue le stava diventando acqua per la gelosia ?? #sophie #gfvip #basciagoni #basciano #lulù #jerù #jessvip - infoitcultura : GF Vip, Sophie dopo quanto accaduto non si trattiene: 'Tutti falsi e parac*** in questa casa' - MondoTV241 : GF Vip, La sorella di Alessandro Basciano ancora contro Sophie 'Non è adatta a lui' #alessandrobasciano… -