Ciclismo, Matteo Moschetti vuole concedere il bis al Trofeo Playa de Palma (Di domenica 30 gennaio 2022) Partirà alle 10.00 in punto il Trofeo Playa de Palma, ultima corsa della rassegna spagnola Challenge de Maiorca. I corridori si sfideranno lungo un percorso di 169,1 chilometri dove il Col de Sa Creu (6,4 km al 3,8% di media con punte del 13%, da scalare due volte) stabilirà probabilmente le gerarchie. Tracciato nel complesso poco impegnativo, eccezion fatta per il sopraccitato Gran Premio della Montagna. La prima parte è ondulata e ricca di saliscendi e ben si presta ad un attacco da lontano, difficilmente il gruppo si lascerà beffare concedendo troppo margine ai battistrada. A meno di azioni poderose sull’ultima salita dovrebbe arrivare lo sprint, bisognerà però fare i conti con le strategie di gara delle varie compagini. Diversi i protagonisti attesi a cominciare dai velocisti Giacomo Nizzolo, Pascal Ackermann e ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Partirà alle 10.00 in punto ilde, ultima corsa della rassegna spagnola Challenge de Maiorca. I corridori si sfideranno lungo un percorso di 169,1 chilometri dove il Col de Sa Creu (6,4 km al 3,8% di media con punte del 13%, da scalare due volte) stabilirà probabilmente le gerarchie. Tracciato nel complesso poco impegnativo, eccezion fatta per il sopraccitato Gran Premio della Montagna. La prima parte è ondulata e ricca di saliscendi e ben si presta ad un attacco da lontano, difficilmente il gruppo si lascerà beffare concedendo troppo margine ai battistrada. A meno di azioni poderose sull’ultima salita dovrebbe arrivare lo sprint, bisognerà però fare i conti con le strategie di gara delle varie compagini. Diversi i protagonisti attesi a cominciare dai velocisti Giacomo Nizzolo, Pascal Ackermann e ...

