San Valentino, idee regalo: da ISDIN una beauty routine a prova di bacio (Di sabato 29 gennaio 2022) Si avvicina San Valentino, le coppie si preparano a festeggiare ma anche chi è single può concedersi un regalo speciale non solo perché la freccia di Cupido è sempre pronta a scoccare ma soprattutto perché è importante essere innamorati di sé stessi, amare la propria pelle, concedersi un viso luminoso per sorridere alla vita, il 14 febbraio e ogni giorno dell’anno. Per valorizzare la bellezza, per donare o donarsi un trattamento speciale, ISDIN, azienda internazionale leader in dermocosmetica, propone per l’occasione un gioco delle coppie: abbinamenti di prodotti che sposano il non plus ultra dell’innovazione al piacere di una beauty routine a prova di bacio. Ecco, allora, che Fotoultra ISDIN Age Repair, il fotoprotettore che protegge la pelle ... Leggi su lopinionista (Di sabato 29 gennaio 2022) Si avvicina San, le coppie si preparano a festeggiare ma anche chi è single può concedersi unspeciale non solo perché la freccia di Cupido è sempre pronta a scoccare ma soprattutto perché è importante essere innamorati di sé stessi, amare la propria pelle, concedersi un viso luminoso per sorridere alla vita, il 14 febbraio e ogni giorno dell’anno. Per valorizzare la bellezza, per donare o donarsi un trattamento speciale,, azienda internazionale leader in dermocosmetica, propone per l’occasione un gioco delle coppie: abbinamenti di prodotti che sposano il non plus ultra dell’innovazione al piacere di unadi. Ecco, allora, che FotoultraAge Repair, il fotoprotettore che protegge la pelle ...

Advertising

ScarpeChic : San Valentino e' quasi alle porte, pensare adesso a un regalo elegante e originale e' la miglior cosa in modo che n… - just_daa : RT @Quasi_compiuta: A San Valentino, se non sai come dirlo, prova con il cazzo. - CeotechI : RT @CeotechI: Bose, le tante idee regalo per San Valentino 2022 - #Auricolari #Bose #Consigli #Cuffie #GadgetTech #IdeeRegalo #SanValentino… - CeotechI : RT @CeotechI: Le proposte VistaPrint perfette per San Valentino 2022 - #Aiuto #Consigli #Dritte #IdeeRegalo #Notizie #SanValentino #Suggeri… - CeotechI : RT @CeotechI: San Valentino con Teufel e offerte dall'1 al 16 febbraio - #AIRYSPORTS #Auricolari #BOOMSTERGO #CINEBAR11 #CinebarOne #Cuffie… -