(Di sabato 29 gennaio 2022) Reyè attualmente uno deiri più conosciuti al mondo, lottando da oltre 30 anni. Nonostante i suoi umili inizi nel settore, nel 1989, il veterano del wrestling ha dichiarato che al suoincontro non ènemmenoin contanti. Durante una sua recente intervista, ha discusso della sua lunga carriera in questo sport-spettacolo. L’ex Campione del Mondo ha espresso la sua gratitudine per esserein grado di fare questa professione per così tanto tempo, dicendo che è molto privilegiato. Le sue parole “Stavo parlando con Edge l’altro giorno nello spogliatoio. Stava dicendo, ‘Rey, sai, siamo gli unici due uomini rimasti che hanno fatto parte di cinquedi wrestling’. Ho iniziato nell’89. Quindi ho fatto parte degli anni ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Rey Mysterio: 'Ho lottato per decenni ma al primo match sono stato pagato con un panino' -… - mkp17 : REY MYSTERIO: mi ritiro quando DOMINIK sarà pronto - 696Tn : RT @ChristineSophi: “Il tempo è scaduto, si passi dal wrestling alla politica” Cit. Matteo Rey Mysterio - Nonsidice74 : RT @ChristineSophi: “Il tempo è scaduto, si passi dal wrestling alla politica” Cit. Matteo Rey Mysterio - paola7691 : RT @ChristineSophi: “Il tempo è scaduto, si passi dal wrestling alla politica” Cit. Matteo Rey Mysterio -

Ultime Notizie dalla rete : Rey Mysterio

Al suo interno, oltre ovviamente al gioco base, è infatti incluso anche il ricco Season Pass , che comprenderà ben 5 pacchetti di contenuti aggiuntivi, il pacchettoStarrcade '96, che ......tra titani Ric Flair vince la Rumble e diventa WWF Champion Le tre facce di Foley Un brutale I Quit Match "Stone Cold" Steve Austin vince la sua terza Royal Rumble L'ascesa di Batista...Il trailer di WWE 2K22 realizzato in occasione della Royal Rumble è stato trafugato ed è finito su YouTube in anticipo sui tempi: vediamolo.. Il nuovo trailer di WWE 2K22, realizzato in occasione ...The Road to Wrestlemania kicks off in St. Louis, Missouri on Saturday. Here’s a look at the card and predictions for WWE’s Royal Rumble pay-per-view.