"Basta voti a caso, così ci asteniamo". Settima votazion, Salvini gela la sinistra: un nome condiviso? Il vertice "esplode" (Di sabato 29 gennaio 2022) Nervi tesissimi a pochi minuti dalla Settima votazione per il Quirinale. Andrà in scena un vertice di maggioranza con Matteo Salvini, Enrico Letta, Giuseppe Conte, Antonio Tajani e Matteo Renzi. Non manca nessuno, ma l'intesa sembra lontanissima. "Oggi si riparte con un metodo di confronto caratterizzato da un elemento in più - avrebbe spiegato il segretario del Pd ai suoi Grandi elettori, riuniti in mattinata -: il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale". "Ognuno di noi qua dentro interpreti il suo ruolo come grande elettore e non grande twittatore - è il diktat di Letta -. Da queste scelte dipende il futuro del Paese". Quindi una frase che sa di profezia: "E' durissima, fortuna che c'è il Pd unito". Ma l'unità dei democratici è tutta da dimostrare, di fronte alla prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Nervi tesissimi a pochi minuti dallae per il Quirinale. Andrà in scena undi maggioranza con Matteo, Enrico Letta, Giuseppe Conte, Antonio Tajani e Matteo Renzi. Non manca nessuno, ma l'intesa sembra lontanissima. "Oggi si riparte con un metodo di confronto caratterizzato da un elemento in più - avrebbe spiegato il segretario del Pd ai suoi Grandi elettori, riuniti in mattinata -: il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale". "Ognuno di noi qua dentro interpreti il suo ruolo come grande elettore e non grande twittatore - è il diktat di Letta -. Da queste scelte dipende il futuro del Paese". Quindi una frase che sa di profezia: "E' durissima, fortuna che c'è il Pd unito". Ma l'unità dei democratici è tutta da dimostrare, di fronte alla prima ...

