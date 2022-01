Alex spiega cosa ha fatto con Soleil sotto le coperte e ammette: “Non rinuncio a lei” (Di sabato 29 gennaio 2022) Alfonso Signorini ieri sera ha chiesto ad Alex Belli di fare chiarezza sul triangolo di cui è protagonista e in effetti il ‘Man’ ha cercato di spiegare nel dettagli i sentimenti che prova per la moglie e Soleil. “Amo Delia, mia moglie e ho un amore per Soleil. Se dovessi rinunciare a una delle due? Io rinuncerei a Soleil, al nostro rapporto e alla nostra complicità per i progetti di vita che ho con Delia e per l’amore che nutro per lei. E io rinuncerei a Delia per quella cosa unica che ho trovato con Sole e che non credo riuscirei a ritrovare nella mia vita con altre. Sono due amori e due mondi diversi che si completano. Se lo farei con tutte e due? Io l’ho fatto con entrambe. Con Sole l’ho fatto al GF Vip da quando ci siamo incontrati. Ci siamo ... Leggi su biccy (Di sabato 29 gennaio 2022) Alfonso Signorini ieri sera ha chiesto adBelli di fare chiarezza sul triangolo di cui è protagonista e in effetti il ‘Man’ ha cercato dire nel dettagli i sentimenti che prova per la moglie e. “Amo Delia, mia moglie e ho un amore per. Se dovessi rinunciare a una delle due? Io rinuncerei a, al nostro rapporto e alla nostra complicità per i progetti di vita che ho con Delia e per l’amore che nutro per lei. E io rinuncerei a Delia per quellaunica che ho trovato con Sole e che non credo riuscirei a ritrovare nella mia vita con altre. Sono due amori e due mondi diversi che si completano. Se lo farei con tutte e due? Io l’hocon entrambe. Con Sole l’hoal GF Vip da quando ci siamo incontrati. Ci siamo ...

