Troppo tempo con i videogiochi | William preoccupato per George | cosa vuole fare il principe?

Il principe William ha rivelato che suo figlio, il principino George, è talmente "affascinato" dai giochi per computer da suscitare un po' di preoccupazione nei suoi genitori. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno affermato che stanno "facendo attenzione" alla quantità di tempo che i loro tre figli, in particolare il più grande, passano davanti allo schermo. LEGGI ANCHE => "So come ti senti": il principe William fa commuovere tutti William, 39 anni, è il presidente del BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) l'organizzazione britannica che premia ogni anno le opere cinematografiche, televisive e interattive. Il principe ha scambiato due parole con i vincitori di borse di studio BAFTA, tra cui il 20enne Harry Petch, ...

