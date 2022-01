Trofeo Playa de Palma 2022 | in scena domani l’ultima tappa del Challenge Mallorca

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta giornata consecutiva sulle strade spagnole, va a chiudersiilconcorsa, ilde, ormai tradizionale e giunto alla sua diciannovesima edizione. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. PERCORSO In programma ci sono 169,1 km da S’Arenal a. La corsa nelle ultime edizioni ha sempre visto prevalere i velocisti ed anche in questa occasione non dovrebbe cambiare la situazione. Dopo tanta pianura arriva l’unica asperità di giornata: Coll de Sa Creu, con 9,1 km al 3,2% e scollinamento a 66 chilometri dall’arrivo. Primo passaggio sul traguardo e poi pianura per raggiungere il finale, con una volata quasi scontata. PROTAGONISTI Dopo la terza piazza di ieri al...