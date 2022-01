Scuola, addio tamponi per vaccinati e guariti di elementari e medie: basterà il green pass per il rientro in classe e le lezioni in presenza (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un passo in più verso la normalità. In attesa del maxi vademecum che arriverà la prossima settimana, oggi è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge numero 4 datato 27 gennaio che tra i vari punti prevede uno snellimento delle procedure per la Scuola. La prima novità è relativa allo stop ai tamponi: nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel caso della presenza di due postivi in classe, per proseguire la didattica in presenza o per rientrare in aula, basterà la verifica della sola certificazione verde mediante l’app mobile opportunamente aggiornata. Non ci sarà più bisogno di alcuna certificazione dell’Asl o del medico di famiglia per il rientro in classe. Una soluzione adottata per andare incontro al problema della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uno in più verso la normalità. In attesa del maxi vademecum che arriverà la prossima settimana, oggi è stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge numero 4 datato 27 gennaio che tra i vari punti prevede uno snellimento delle procedure per la. La prima novità è relativa allo stop ai: nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel caso delladi due postivi in, per proseguire la didattica ino per rientrare in aula,la verifica della sola certificazione verde mediante l’app mobile opportunamente aggiornata. Non ci sarà più bisogno di alcuna certificazione dell’Asl o del medico di famiglia per ilin. Una soluzione adottata per andare incontro al problema della ...

Advertising

DriverMattia198 : RT @fattoquotidiano: Scuola, addio tamponi per vaccinati e guariti di elementari e medie: basterà il green pass per il rientro in classe e… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Scuola, addio tamponi per vaccinati e guariti di elementari e medie: basterà il green pass per il rientro in classe e… - evangelsocial : RT @fattoquotidiano: Scuola, addio tamponi per vaccinati e guariti di elementari e medie: basterà il green pass per il rientro in classe e… - fattoquotidiano : Scuola, addio tamponi per vaccinati e guariti di elementari e medie: basterà il green pass per il rientro in classe… - cindykia25644 : RT @salvato84485167: @Agenzia_Italia Addio restrizioni in Danimarca e niente più lockdown per i renitenti in Austria. Il Belgio annulla le… -