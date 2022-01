Milan, Daniel Maldini può andare in prestito alla Spal. Il punto sulle altre cessioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) I rossoneri si muovono sul mercato in uscita: Maldini può andare in Serie B, Castillejo verso Valencia. Leggi su 90min (Di venerdì 28 gennaio 2022) I rossoneri si muovono sul mercato in uscita:puòin Serie B, Castillejo verso Valencia.

Advertising

AntoVitiello : ?? La #Spal ha chiesto in prestito Daniel #Maldini del #Milan, il giocatore potrebbe accettare per giocare di più. - TMit_news : In estate Colombo, in passato Contini e Zigoni. Il #Milan continua a ritenere quello di Ferrara un ambiente ideale… - CriticoMilanist : Sta passando in sordita l'ottimo rapporto tra il Milan e la Spal, con il suo presidente che adora la dirigenza ross… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN TOP NEWS – #DanielMaldini in uscita, #Kulusevski si allontana #ACMilan #SempreMilan - scaronismo : Daniel Maldini alla Spal in prestito grande operazione, stesso percorso di Colombo ed era ora. Se saranno da Milan… -