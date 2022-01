Ucraina: l’Europa e la Cina invitano a “riprendere gli accordi di Minsk” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ieri al vertice di Parigi non c’è stato nessun accordo, ma Francia e Germania cercheranno comunque di trovare una soluzione diplomatica. In Ucraina tutto potrebbe degenerare da un momento all’altro tra la Russia e la Nato, e anche la Cina si è espressa chiedendo di “rispettare gli accordi di Minsk”, abbandonando “la mentalità della Guerra Fredda”. Intanto un soldato della Guardia nazionale dell’Ucraina ha ucciso 5 militari a Dnipro con colpi di Kalashnikov. La Nato si prepara alla guerra mentre si cercano ancora vie diplomatiche per la situazione in Ucraina È stato definito vertice “Formato Normandia” quello che si è tenuto ieri a Parigi; un colloquio tra Russia, Ucraina, Francia e Germania, che però non è riuscito a giungere ad un punto di incontro effettivo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ieri al vertice di Parigi non c’è stato nessun accordo, ma Francia e Germania cercheranno comunque di trovare una soluzione diplomatica. Intutto potrebbe degenerare da un momento all’altro tra la Russia e la Nato, e anche lasi è espressa chiedendo di “rispettare glidi”, abbandonando “la mentalità della Guerra Fredda”. Intanto un soldato della Guardia nazionale dell’ha ucciso 5 militari a Dnipro con colpi di Kalashnikov. La Nato si prepara alla guerra mentre si cercano ancora vie diplomatiche per la situazione inÈ stato definito vertice “Formato Normandia” quello che si è tenuto ieri a Parigi; un colloquio tra Russia,, Francia e Germania, che però non è riuscito a giungere ad un punto di incontro effettivo, ...

