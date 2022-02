Ricerca, tutti i finanziamenti e i bandi pubblici da qui al 2035 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Grazie al Pnrr ci sono risorse per 11 miliardi di euro di cui 6,1 per la sperimentazione. Dal primo febbraio 750 milioni per i progetti di interesse nazionale (Prin). Quindi i concorsi per le misure di filiera, le infrastrutture di Ricerca e quelle tecnologiche, gli ecosistemi... Leggi su repubblica (Di giovedì 27 gennaio 2022) Grazie al Pnrr ci sono risorse per 11 miliardi di euro di cui 6,1 per la sperimentazione. Dal primo febbraio 750 milioni per i progetti di interesse nazionale (Prin). Quindi i concorsi per le misure di filiera, le infrastrutture die quelle tecnologiche, gli ecosistemi...

Advertising

matteorenzi : Salvini ha scambiato la ricerca del Presidente della Repubblica con quella del super ospite a Sanremo. Si è mosso s… - francescoseghez : Buone notizie da @EU_Commission, Fondazione @adaptland e @adaptland si sono aggiudicati tutti e tre i progetti di r… - Pontifex_it : Andiamo avanti insieme, tutti i cristiani, nella ricerca di Dio, con audacia e concretezza. Teniamo lo sguardo fiss… - FridaUnito : Stiamo raccogliendo racconti di ricerca e terza missione #UniTo per una nuova Proposta di lettura multidisciplinare… - fcecconi64 : @RobiVil @docdrugztore @Hieraaetus1 Hindex? Una ossessione. Io del mio non ho parlato mai se non quando aggredito d… -