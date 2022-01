Mitsubishi ASX - Un teaser annuncia la prossima serie, in Europa nel 2023 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Durante la conferenza di presentazione della strategia aggiornata della Renault Nissan Mitsubishi Alliance è stato mostrato un teaser della seconda generazione della Mitsubishi ASX, con cui la Casa giapponese smentisce di fatto il disimpegno dallo scacchiere del Vecchio continente. La nuova serie della crossover giapponese, venduta fino ad oggi in oltre 380.000 esemplari, debutterà nel 2023 e sarà cruciale per rafforzare la presenza del marchio nipponico sul mercato europeo. La nuova ASX sfrutterà la piattaforma modulare Cmf-B comune ai modelli Renault Captur ed offrirà anche powertrain hybrid e plug-in hybrid. Per sfruttare al massimo le sinergie interne al gruppo la ASX sarà prodotta nello fabbrica spagnola di Valladolid. Il frontale apre a un nuovo corso stilistico. L'unica immagine disponibile ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 27 gennaio 2022) Durante la conferenza di presentazione della strategia aggiornata della Renault NissanAlliance è stato mostrato undella seconda generazione dellaASX, con cui la Casa giapponese smentisce di fatto il disimpegno dallo scacchiere del Vecchio continente. La nuovadella crossover giapponese, venduta fino ad oggi in oltre 380.000 esemplari, debutterà nele sarà cruciale per rafforzare la presenza del marchio nipponico sul mercato europeo. La nuova ASX sfrutterà la piattaforma modulare Cmf-B comune ai modelli Renault Captur ed offrirà anche powertrain hybrid e plug-in hybrid. Per sfruttare al massimo le sinergie interne al gruppo la ASX sarà prodotta nello fabbrica spagnola di Valladolid. Il frontale apre a un nuovo corso stilistico. L'unica immagine disponibile ...

