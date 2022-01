I No Green Pass occupano il rettorato in via Verdi

(Di giovedì 27 gennaio 2022)occupato per protesta da parte dei No. L’azione di studenti ma anche di altre persone che protestano contro il Certificato Verde è avvenuta nel corso della notte quando è stata occupata simbolicamente l’Aula Magna di viadove oggi si sarebbe svolta la conferenza stampa sull’accordo tra l’Università di Torino e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e spostata alla vicina Cavallerizza Reale. Prima di entrare nell’ateneo è stata consegnata una lettera al rettore, Stefano Geuna, in cui i Nospiegano le ragioni della protesta e chiedono di eliminare l’obbligo del certificato per gli studenti e i lavoratori universitari. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - AlbertoBagnai : Me lo ricordavo diverso: - MisssFreedom : RT @mesoada: @MisssFreedom @elvise1657 Oggi sono spuntati migliaia di ebrei... Falsi ipocriti,nessun ebreo metterebbe sullo stesso piano Sh… - gabydefilippis : RT @MT_Meli_: La classe politica che commemora coralmente la Giornata della Memoria è la stessa che ha imposto al paese un certificato segr… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

il Resto del Carlino

Quindi stop all'obbligo di mascherina e die riapertura dei locali anche dopo le 22. Perché nonostante i record di contagi e l'aumento dei ricoveri correlati al Covid, circa il 40% dei ...Buone notizie per gli amanti dei . Dopo l'ordinanza del Ministro della Salute che consente ai viaggiatori provenienti dai paesi dell'Unione Europea di rientrare in italia con il soloora una nuova decisione prevede l'apertura di ulteriori destinazioni per i corridoi turistici Covid - free a partire da febbraio. Le nuove mete raggiungibili dai viaggiatori italiani sono: ,...Sul fronte del Covid da qualche giorno c'è una nuova parola d'ordine: semplificazione. Il governo, infatti, su sollecitazione delle Regioni sta elaborando un nuovo pacchetto ...I biglietti acquistati per le precedenti date rinviate restano validi. In base alle misure anti Covid al momento in vigore, sarà necessario essere muniti di green pass e mascherina Ffp2. Al di sotto ...