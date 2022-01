Cyber attacchi e rischi tecnologici | ecco le nuove minacce sulle imprese

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Non solo il caro energia sulla paura di fermare l’attività delle aziende. Crescono ancora i timori di aggressioni informatiche, ma per la prima volta la difficoltà e carenza di competenze specializzate viene denunciata come una minaccia alla regolare attività di produzione

HYPR ha sviluppato una piattaforma che non prevede l'uso di password , eliminando così il primo obiettivo dei. In particolare, questo strumento facilita l'eliminazione dei codici di ...L'innovativo percorso ha formato e addestrato 15 giovani "Security Specialist ", figure tra ... scongiurando e governando eventualiinformatici. Le Academy si confermano dunque un ...Trend Micro presenta le previsioni sulle minacce IT di quest’anno, tra cloud e cybersecurity. Ecco cosa possiamo aspettarci dal 2022.Firmato in questura l’accordo contro i raid informatici Faranda Cordella: «Speriamo che altre aziende ci seguano» ...