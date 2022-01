Covid in Campania, ancora vittime nell’area flegrea: cinque decessi in un giorno (Di giovedì 27 gennaio 2022) ancora alto il numero dei decessi per Covid: nella zona flegrea, nelle ultime 24 ore, si sono registrate cinque vittime nei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida. L’annuncio è stato fatto dai sindaci delle città, rispettivamente Vincenzo Figliolia e Giuseppe Pugliese, sulle proprie pagine Facebook. cinque decessi nell’area flegrea per Covid Resta ancora elevato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022)alto il numero deiper: nella zona, nelle ultime 24 ore, si sono registratenei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida. L’annuncio è stato fatto dai sindaci delle città, rispettivamente Vincenzo Figliolia e Giuseppe Pugliese, sulle proprie pagine Facebook.perRestaelevato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

casertafocus : NON VANNO A SCUOLA PER PAURA DEL COVID – La Procura apre un fascicolo sui genitori - infoitsalute : Covid, Gimbe: in Campania i nuovi casi diminuiti del 31,3 per cento - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 gennaio: (Adnkronos) - Numeri covid regione pe… - sudreporter : #Campania, Garante #Infanzia lancia monito sulla situazione della #scuola - GIMBE : RT @rep_napoli: Covid, Gimbe: in Campania i nuovi casi diminuiti del 31,3 per cento [aggiornamento delle 11:30] -