Berrettini - Nadal: orario, diretta tv e live streaming. Pronostici Australian Open (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sveglie puntate alle ore 4.30 della notte in Italia per la semifinale degli Australian Open 2022 tra Matteo Berrettini e Rafa Nadal , riedizione della semi degli Us Open 2019, unico precedente, quando ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sveglie puntate alle ore 4.30 della notte in Italia per la semifinale degli2022 tra Matteoe Rafa, riedizione della semi degli Us2019, unico precedente, quando ...

Advertising

WeAreTennisITA : Stasera a letto presto che stanotte c'è da sostenere Matteo ?? ? 04:30 AM ? BERRETTINI ?? NADAL Matteo può conquista… - Coninews : Primo italiano in semifinale all'#AusOpen in tutta la storia del torneo e primo azzurro a raggiungere la semifinale… - Eurosport_IT : Prendetevi il venerdì libero... Il programma non è male! ??????? #AusOpen | #EurosportTENNIS | #Berrettini | #Nadal - marcomazz : Credevo che Berrettini avrebbe perso da Alcaraz. Mi sono sbagliato. Spero di sbagliare di nuovo pronostico stanotte… - gio0996 : RT @anxstennisboy: Non esiste orario peggiore per noi italiani che le 4:30 per la partita Berrettini-Nadal. Troppo tardi per restare svegl… -