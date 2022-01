“Ballerini positivi al Covid” Salta la puntata | la decisione costretta di Mediaset

(Di giovedì 27 gennaio 2022) È allarmenella scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’indiscrezione diffusa mercoledì 26 gennaio dal sito Quellochetuttivoglionosapere, in cui si leggeva “La nuova registrazione di Amici 21 è stata rimandata a data da destinarsi a causa del”, arriva un’altra soffiata del sempre informato Dagospia. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, il talent targato Maria De Filippi non andrà in onda domenica a 30 gennaio a causa di alcuni contagi fra iprofessionisti del programma. La, infatti, doveva essere registrata il 26 gennaio, ma proprio a causa deiè stata rimandata a data da destinarsi. Non era mai successo che ladella domenica di Amici di Maria De Filippisse a causa ...

Il Covid sbarca nella scuola di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. A quanto pare sono risultatial tampone alcuniprofessionisti. A causa di questa positività al Covid salta la puntata di Domenica 30 gennaio 2022. Amici di Maria De Filippi: Covid nella scuola di Canale 5 La ...Sono risultatidiversiprofessionisti, al suo posto uno speciale con montaggio e senza studio... Al momento non sono emersi i nomi deirisultatial Covid, ma ...Amici 21 non andrà in onda questa domenica causa Covid: chi è risultato positivo nel cast del talent show di Maria De Filippi.(Adnkronos) – La puntata di domenica 30 gennaio di ‘Amici di Maria De Filippi’ non andrà in onda, a causa della accertata positività al Covid di alcuni ballerini professionisti che lavorano nella tras ...