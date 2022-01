Quirinale | mediatori lanciano Casini per frenare corsa Casellati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale mediatori

Tiscali.it

Da una parte la "forzatura" sulla Casellati, dall'altra la mediazione su un nome terzo. In altri termini: privilegiare l'unità della coalizione o salvaguardare la maggioranza di governo. È questo il ...A offrire pennellate via via più precise a questo quadro sono stati gli incontri romani di questi ultimi giorni tra Pd, Lega e 5 Stelle, con le colombe forziste a fare darispetto alle mai ...I colloqui: nel salone della sua casa romana la lunga telefonata con Renzi, poi quella con Di Maio. La discrezione: la scelta di «sparire» negli ultimi mesi, di non rilasciare interviste o dichiarazio ...Per ora l’unico e vero kingmaker è la confusione. A meno di una settimana dalla prima votazione non si comprende chi abbia o potrebbe avere il bandolo della matassa. In altre ...