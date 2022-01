Formazioni ufficiali Lecce-Vicenza | Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ledi, confronto valevole per la diciottesima giornata della. I pugliesi occupano la terza posizione in classifica generale e lottano duramente per la qualificazione diretta inA; di fronte ai salentini vi è il fanalino di coda del campionato cadetto, alla ricerca disperata di punti per poter sperare in uno spiraglio salvezza.indubitabilmente favorito per il successo che significherebbe sorpasso su Brescia e Pisa, con primato in cassaforte. Il, dal canto suo, proverà a insidiare la più quotata squadra avversaria con le armi a disposizione. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dai due allenatori responsabili: quasi tutto ...