Calcio | Dalla Spagna ' Via libera Juve e Atletico per Morata al Barça'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) I blaugrana devono peròre spazio salariale per procedere BARCELLONA () - Adesso tocca al Barcellona trovare una soluzione. L'imminente trasferimento di Dusan Vlahovic allantus ...

Advertising

pisto_gol : Il SistemaCalcio, pieno di debiti e messo alle corde dalla pandemia, chiede allo Stato aiuti economici, invece di… - Gazzetta_it : Chi era Gianni Di Marzio: da Crialesi a Maradona, dalla provincia al mondo - fanpage : Antonio Pio Iervolino, classe 2003, è il primo acquisto della 'nuova' #Salernitana, ma c'è di più: è il nipote del… - sportface2016 : #SportingLisbona, rischio esclusione dalla prossima #ChampionsLeague per un debito con la #Sampdoria - OdeonZ__ : Foggia, tutto in un giorno: dalla crisi tecnica al rinnovo di Zeman e Pavone -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Dalla

Tuttocampo

Cresciuto nelle giovanili della Juve, dopo una carriera da calciatore che lo ha portato a indossare le maglie di Palermo e Pescara, tra le altre, è tornato a casa per guidarepanchina le nuove ...Una casa di proprietà di Jovetic (al secondo piano di un condominio costruito negli anni '70) che è stata affittata prima a Ljajic e poi a Bakic e a pochi passiquale aveva preso la residenza ...La sua visione di imprenditore nel calcio è stata alimentata, ostinatamente, nel corso degli ultimi anni dall’idea di valorizzazione della Ciociaria, arrivata non a caso in A. Si riparte da lì? «Io ...La situazione a pochi metri dal campo sportivo di Vallemiano Oltre 50 sacchi dal peso di una tonnellata l’uno abbandonati da quasi cinque anni sul margine di un torrente a pochi metri dal campo sporti ...