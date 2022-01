Quirinale | Bonino | Oggi si elegge la gemella di bianca scheda

(Di martedì 25 gennaio 2022) "Come andra'? Verra' eletta la sorelladi...". Cosi' ha riposto la senatrice di +Europa Emma, arrivando a Montecitorio per la seconda votazione per il presidente ...

"Come andra' oggi? Verra' eletta la sorella gemella di bianca scheda...". Cosi' ha riposto la senatrice di +Europa Emma, arrivando a Montecitorio per la seconda votazione per il presidente della Repubblica, all'indomani della prima in cui sono risultate 672 schede bianche. 25 gennaio 2022... conclude. E la Cei lancia un appello al Parlamento affinché ascolti, nelle elezioni per il, 'il desiderio di unità' che arriva dal Paese. 'L'ascolto della realtà non è disincanto o ...'Come andra' oggi? Verra' eletta la sorella gemella di bianca scheda...'. Cosi' ha riposto la senatrice di +Europa Emma Bonino, arrivando ...Chi vuole che Draghi rimanga al governo dovrebbe avere capito che l’attuale presidente del Consiglio vuole giustamente la garanzia che la maggioranza che lo sostiene sia quella che elegge il president ...