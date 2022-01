No, la polizia del Regno Unito non sta indagando su reati «correlati al vaccino» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 12 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che la polizia metropolitana del Regno Unito avrebbe avviato «un’indagine importante sui reati aziendali correlati al vaccino a mRna e minacce per la salute pubblica». Si tratta di una notizia falsa. Contattata dai colleghi inglesi di Full Fact, la polizia metropolitana del Regno Unito ha smentito la notizia. Un portavoce delle forze dell’ordine ha chiarito al sito di fact-checking che il 20 dicembre 2021 sono stati presentati una serie di documenti in una stazione di polizia di Londra a sostegno di accuse di reati legati al programma di vaccinazione del Regno Unito. L’episodio però ... Leggi su facta.news (Di martedì 25 gennaio 2022) Il 12 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che lametropolitana delavrebbe avviato «un’indagine importante suiaziendaliala mRna e minacce per la salute pubblica». Si tratta di una notizia falsa. Contattata dai colleghi inglesi di Full Fact, lametropolitana delha smentito la notizia. Un portavoce delle forze dell’ordine ha chiarito al sito di fact-checking che il 20 dicembre 2021 sono stati presentati una serie di documenti in una stazione didi Londra a sostegno di accuse dilegati al programma di vaccinazione del. L’episodio però ...

Advertising

DavidPuente : Negazionista e odiatore fino in fondo. Il complottista bufalaro Ugo Fuoco, ritenuto responsabile dalla Polizia per… - NicolaPorro : ?? L’Italia ormai nuova Ddr, la condanna dei media di Ratzinger e la vicenda di Grillo passata già in cavalleria. Qu… - fanpage : La Polizia Postale ha individuato e denunciato l'autore di uno dei post no vax diventati virali in rete dopo la mor… - Canone_Inverso_ : All'evento hanno partecipato americani di ogni razza, affiliazione politica, orientamento sessuale e stato di vacci… - frontiere_zero : @pin_klo @ConunagrandeA ah ecco, grazie. comunque io non ce la faccio più tra chi fa filosofia un po' romantica, ch… -