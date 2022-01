Milan, accordo con il Lille per Botman: i dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Milan e il Lille sono ad un passo dal perfezionare l’affare Sven Botman per giugno: il calciatore ha già dato il suo assenso Il Milan mette le mani avanti e si prende il difensore per giugno. I rossoneri avrebbero trovato l’accordo con il Lille per Steve Botman. accordo raggiunto sulla base di 27 milioni di euro più 6 di bonus. Una bella cifra quella che il Milan spenderà, ma Maldini ha chiuso così per l’obiettivo numero uno. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ile ilsono ad un passo dal perfezionare l’affare Svenper giugno: il calciatore ha già dato il suo assenso Ilmette le mani avanti e si prende il difensore per giugno. I rossoneri avrebbero trovato l’con ilper Steveraggiunto sulla base di 27 milioni di euro più 6 di bonus. Una bella cifra quella che ilspenderà, ma Maldini ha chiuso così per l’obiettivo numero uno. A riportarlo è Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

