Infortunio Ballo-Tourè: il terzino del Milan esce in barella (Di martedì 25 gennaio 2022) . Per lui la Coppa d'Africa potrebbe essere finita Ballo-Toure è stato costretto ad abbandonare il campo di Senegal-Capo Verde (gara valida per gli ottavi di Coppa d'Africa) per Infortunio. Infortunio muscolare all'inguine per il giocatore che ha lasciato il campo in barella. l terzino del Milan Fodè Ballo-Tourè è subentrato all'82esimo del match al posto di Saliou Ciss, salvo poi uscire al 95? per il problema fisico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

