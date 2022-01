Turisti francesi attendono invano il bus a Sant’Omobono: disagi generalizzati (Di lunedì 24 gennaio 2022) Valle Brembana. Una coppia di Turisti francesi, dopo il weekend passato alle terme, aspetta invano, alla fermata di San Pellegrino, il pullman che dovrebbe portarli a Bergamo, per poi dirigersi in aeroporto. Un pullman che non passerà mai. Questa la scena descritta, domenica 23 gennaio, da Demis Todeschini, vicesindaco di Sant’Omobono Terme, a sottolineare un altro giorno di disservizi per i Turisti e gli abitanti della Valle Brembana. Dopo le segnalazioni della scorsa settimana, infatti, si sono ripresentati i problemi nell’usufruire del servizio di trasporto pubblico. A denunciarlo, ancora una volta, anche Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino. “Per la seconda domenica consecutiva registriamo con sconcerto e rabbia la cancellazione di tutte le corse del servizio di trasporto pubblico che ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Valle Brembana. Una coppia di, dopo il weekend passato alle terme, aspetta, alla fermata di San Pellegrino, il pullman che dovrebbe portarli a Bergamo, per poi dirigersi in aeroporto. Un pullman che non passerà mai. Questa la scena descritta, domenica 23 gennaio, da Demis Todeschini, vicesindaco diTerme, a sottolineare un altro giorno di disservizi per ie gli abitanti della Valle Brembana. Dopo le segnalazioni della scorsa settimana, infatti, si sono ripresentati i problemi nell’usufruire del servizio di trasporto pubblico. A denunciarlo, ancora una volta, anche Vittorio Milesi, vicesindaco di San Pellegrino. “Per la seconda domenica consecutiva registriamo con sconcerto e rabbia la cancellazione di tutte le corse del servizio di trasporto pubblico che ...

