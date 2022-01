Lutto nel cinema italiano | l’attore morto in ospedale dopo un incidente stradale a Roma

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo ha annunciato Omar Barbierato, il sindaco di Adria (Rovigo) che era la sua città di origine, Renato Cecchetto si è spento. “Una notizia che ha lasciato sgomento e dolore”, ha spiegato il primo cittadino parlando della sua grande e memorabile carriera “contraddistinta da soddisfazioni e premi significativi, però sempre con la sua Adria nel cuore”. Si era diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, nella Capitale, per poi dare inizio a un fantastico percorso artistico, ricco di successi in più rami dello spettacolo. Il teatro è stato casa per lui, ma anchee doppiaggio gli hanno dato soddisfazioni, è stato il doppiatore dell’orco Shrek e di altri personaggi animati. Renato Cecchetto ha lasciato un grandissimo vuoto nel suo settore, colleghi e pubblico lo rimpiangeranno a lungo. Renato Cecchetto, addio ...

