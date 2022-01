Villaggio dei Ragazzi, successo per le giornate di orientamento (Di domenica 23 gennaio 2022) Nonostante il momento particolare legato alla pandemia da Covid, sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 si sono tenute le giornate di orientamento “in presenza” delle Scuole superiori della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi” – don Salvatore d‘Angelo (Istituto Tecnico Aereonautico, Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale Alberghiero, Liceo Linguistico). L’evento, grazie anche al sistema di accesso mediante prenotazione, si è svolto nel pieno rispetto della normativa di contrasto e di contenimento dei contagi. Anche in questa occasione, l’ennesima, è stata confermata la grande attenzione del territorio e della Città di Maddaloni nei confronti di un’Opera che affonda solide radici nella tradizione ma che si proietta verso il futuro. Le famiglie e i Ragazzi che hanno visitato le strutture della ... Leggi su ildenaro (Di domenica 23 gennaio 2022) Nonostante il momento particolare legato alla pandemia da Covid, sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 si sono tenute ledi“in presenza” delle Scuole superiori della Fondazione “dei” – don Salvatore d‘Angelo (Istituto Tecnico Aereonautico, Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale Alberghiero, Liceo Linguistico). L’evento, grazie anche al sistema di accesso mediante prenotazione, si è svolto nel pieno rispetto della normativa di contrasto e di contenimento dei contagi. Anche in questa occasione, l’ennesima, è stata confermata la grande attenzione del territorio e della Città di Maddaloni nei confronti di un’Opera che affonda solide radici nella tradizione ma che si proietta verso il futuro. Le famiglie e iche hanno visitato le strutture della ...

