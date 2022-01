Vangelo del giorno: Luca 1,1-4.4,14-21 – Audio e commento Papa Francesco (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo spunto dal Vangelo di oggi 23 Gennaio 2022, Domenica: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione”. “Evangelizzare i poveri: questa è la missione di Gesù, secondo quanto Lui dice; questa è anche la missione della Chiesa, e di ogni battezzato nella Chiesa. Essere cristiano ed essere L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo spunto daldi oggi 23 Gennaio 2022, Domenica: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione”. “Evangelizzare i poveri: questa è la missione di Gesù, secondo quanto Lui dice; questa è anche la missione della Chiesa, e di ogni battezzato nella Chiesa. Essere cristiano ed essere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

antoniospadaro : Del primo miracolo di Gesù se ne gustano gli effetti, come si gusta un buon bicchiere di #vino. Dio si rivela nelle… - KattInForma : Vangelo del giorno: Luca 1,1-4.4,14-21 – Audio e commento Papa Francesco - ParrocchiaF : RT @padreCorrado: C’è differenza tra il libro dei Vangeli e il Vangelo parola viva “oggi” per me. È la nostra vita l’esegesi del Vangelo #v… - fam_cristiana : Domenica della Parola, padre Georg Sporschill: «Sono i poveri il cuore del Vangelo» - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 23 gennaio 2021. -