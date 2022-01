Nucleare e gas non sono Green Gli esperti bocciano l’Ue Sconfessata dai tecnici la von der Leyen In bilico l’inserimento nella tassonomia verde L’Italia però non ha ancora preso una posizione

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si riapre la partita per la scrittura della nuova Tasmiaeuropea. Malgrado le aperture della Commissione Ue di Ursula von dere gli ammiccamenti del ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani,dele del gasclassificazione delle fonti energetiche sostenibili rischia di saltare in extremis. A decretare questo brusco cambiamento di orizzonte è la relazione redatta dagliche, sostanzialmente,senza appello il ritorno ale, soprattutto, spiegano come il loro utilizzo – assieme a quello del gas – non solo non aiuta la transizione verso l’energia sostenibile ma, addirittura, la ostacola pesantemente. Si tratta di una vera e propria novità che nessuno si ...

petergomezblog : Tassonomia verde, gli esperti Ue bocciano a sorpresa l’inclusione del nucleare e del gas nella bozza: violano il pr… - ignaziocorrao : #Nucleare e #gas verdi? Arriva ora la sonora bocciatura alla #Commissione #Ue da parte del gruppo di esperti. La st… - AngeloCiocca : Con le pretese #radicalchic non si va da nessuna parte. Muoviamoci a inserire #gas naturale e #nucleare di ultima g… - nemobis : @luisianagaita Grazie ma qualificherei quell''emissioni pari quasi a zero'. - rosdefilippis : RT @ilmanifesto: «Nucleare e gas sono fonti nocive»: la Commissione di esperti Ue stronca la bozza di Bruxelles sulla tassonomia «verde». V… -

...troviamo a metà del guado in balia delle fibrillazioni geopolitiche dovute alla Russia da cui dipende una parte importante della fornitura dele con proposte come quelle di riaprire al...Attenzione, non una guerra, fra le sue superpotenze, che Washington ovviamente non ... I trasformatori, le tubazioni dell'acqua e dele le linee elettriche sono stati individuati come ...La Francia non ha rispettato gli obiettivi europei sulla quota di rinnovabili nel consumo energetico totale. Non è la sola. L'approfondimento del Pais.Molti ambientalisti temono che organismi geneticamente modificati con nuove tecniche possano entrare in agricoltura a causa di un gap normativo europeo. Ma alcuni scienziati replicano: «E’ solo una ev ...