Udine | 18enne morto durante lo stage | Procura apre fascicolo per omicidio colposo

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ladiha aperto un procedimento per l'ipotesi dial momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro, in merito all'incidente avvenuto il 21 gennaio nello stabilimento della Burimec di Lauzacco (), in cui ha perso la vita lo stagistaLorenzo Parelli. In una nota, lasottolinea la "necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile nelle forme garantite di legge, al fine di addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica dell'infortunio mortale". Sono in corso approfondimenti d'indagine per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità anche a carico di altre figure aziendali. Nei prossimi giorni con ogni probabilità verrà disposta l'autopsia.