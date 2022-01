La Lega sta implodendo, guerra tra Durigon e Zicchieri (Di sabato 22 gennaio 2022) “Bugie, promesse, giochetti di basso profilo”; “candidature imposte”, “resa dei conti”, “imbarazzante”, “inopportuno”: sono solo alcune espressioni che si leggono sui social. Partono da esponenti della Lega e sono rivolti a esponenti della Lega. A uno solo, in realtà: l’ascesa di Claudio Durigon verso le più alte vette della politica sembrava inarrestabile. Poi, uno dopo l’altro, una serie di scivoloni e ora il già potentissimo sottosegretario al ministero dell’Economia si trova sotto accusa dai suoi stessi compagni di partito. Che non si limitano più alle liti interne, magari aspre. Ma mettono tutto sui social, a disposizione di tutti. A Latina (e provincia) la Lega è esplosa in mille pezzi. E fra un anno si vota per le regionali del Lazio: se la scelta di Michetti per la corsa a sindaco di Roma è un errore che ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022) “Bugie, promesse, giochetti di basso profilo”; “candidature imposte”, “resa dei conti”, “imbarazzante”, “inopportuno”: sono solo alcune espressioni che si leggono sui social. Partono da esponenti dellae sono rivolti a esponenti della. A uno solo, in realtà: l’ascesa di Claudioverso le più alte vette della politica sembrava inarrestabile. Poi, uno dopo l’altro, una serie di scivoloni e ora il già potentissimo sottosegretario al ministero dell’Economia si trova sotto accusa dai suoi stessi compagni di partito. Che non si limitano più alle liti interne, magari aspre. Ma mettono tutto sui social, a disposizione di tutti. A Latina (e provincia) laè esplosa in mille pezzi. E fra un anno si vota per le regionali del Lazio: se la scelta di Michetti per la corsa a sindaco di Roma è un errore che ...

Advertising

stefano61t : @borghi_claudio @Maria89822729 Il tempo sta finendo..come l'Italia. La Lega ha tradito i suoi elettori,ne più ne meno dei 5 stelle. - mf25tp : @glen_michele @Lega_B @Frosinone1928 Una VERGOGNA…purtroppo Krause non capisce NULLA di calcio, e chi gli sta dirig… - FerranteViola : RT @rosanna_357: @borghi_claudio Analisi plausibile, che non mi fa digerire però il comportamento di tutti i parlamentari e governatori del… - schumy7680 : RT @MauroPelizzoni2: @enrica_corti @repubblica Xché il Genoa sta rompendo gli schemi del sistema marcio della Lega È la prima società non t… - maggy_rancura : @borghi_claudio ma lei ha votato no perchè spera di salvare la lega alle prossime elezioni attirando su di se i vot… -