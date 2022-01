Iss, la mortalità dei No Vax è 33 volte superiore ai vaccinati. Il 2,7% dei contagi sono reinfezioni (Di sabato 22 gennaio 2022) L'efficacia della vaccinazione nel prevenire l’infezione si riduce nel tempo in tutte le fasce di età ed è pari al 66% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 53% tra i 91 e 120 giorni, e 34,7% oltre 120 giorni Leggi su lastampa (Di sabato 22 gennaio 2022) L'efficacia della vaccinazione nel prevenire l’infezione si riduce nel tempo in tutte le fasce di età ed è pari al 66% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 53% tra i 91 e 120 giorni, e 34,7% oltre 120 giorni

Advertising

fattoquotidiano : Covid, l’Iss: “Per i non vaccinati il tasso di mortalità è 33 volte superiore rispetto a chi ha tre dosi. Il rappor… - LaStampa : Iss, la mortalità dei No Vax è 33 volte superiore ai vaccinati. Il 2,7% dei contagi sono reinfezioni - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Covid, l’Iss: “Per i non vaccinati il tasso di mortalità è 33 volte superiore rispetto a chi ha tre dosi. Il rapporto… - CapitaleIl : Iss certifica un tasso di mortalità (medio su tutte le fasce si età sopra i 12 anni) dello 0.05% ('52,9 decessi pe… - youfullwellness : #yourfullwellness Iss, mortalità 33 volte più alta nei non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose -